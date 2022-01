Mário Bittencourt - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 12/01/2022 16:40

Rio - O volante Hudson, do Fluminense, continua na mira do Cruzeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com prazo para sair do Tricolor no fim deste mês, a diretoria do clube mineiro aguarda a rescisão do contrato para acertar com o veterano. A informação é do portal "NETFLU".

Para não se envolver em um problema com a Justiça, o Fluminense renovou o contrato de Hudson por mais um mês após o final da última temporada, para o jogador poder se recuperar de uma grave lesão no joelho direito. O atleta se reapresentou na segunda-feira (10) e está participando com o elenco nas atividades.

O jogador de 33 anos não atua desde maio do ano passado, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito na ida do semifinal do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa. Com a camisa do Fluminense, Hudson disputou 48 partidas e marcou um gol.