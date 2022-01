John Kennedy foi o destaque do Fluminense na segunda fase da Copinha - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 12/01/2022 17:24

O Fluminense teve a sua melhor atuação desde o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior e se garantiu na terceira fase com a vitória por 3 a 1 sobre a Francana-SP. O destaque do jogo no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão-SP, foi John Kennedy, autor de dois gols e que ainda deu uma assistência para Matheus Martins. Vitor Mendonça descontou.

Mesmo sem ainda mostrar todo o potencial que tem, o Fluminense dominou toda a partida e, além dos três gols, perdeu muitos outros, além de ter sofrido pouco na defesa. Também facilitou o gol logo aos sete minutos, para dar tranquilidade aos Moleques de Xerém: Marcos Pedro fez ótimo lançamento para John Kennedy, que tocou de primeira.



O Fluminense seguiu criando chances, mas caiu de rendimento e tomou um susto aos 31, com a bola passando rente à trave. Após o intervalo, entretanto, o Tricolor recuperou o futebol e ampliou o placar novamente com John Kennedy, aos oito, em jogada de bola parada. Só que numa bobeada, a Francana diminuiu com Vitor Mendonça, aos 13.



Os Moleques de Xerém não se abalaram e seguiram criando, até que, aos 24, John Kennedy rolou para Matheus Martins na área fazer o terceiro. O Fluminense ainda perdeu outras chances de ampliar, inclusive com uma bola na trave. Agora, o Tricolor espera o vencedor de Ponte Preta e Jacuipense-BA, que se enfrentam ainda nesta quarta, às 20h.