Samuel Xavier ficará em isolamento nos próximos diasMailson Santana/Fluminense

Publicado 12/01/2022 17:51

O Fluminense comunicou nesta quarta-feira que Samuel Xavier testou positivo para Covid-19. O lateral foi afastado da pré-temporada e ficará em isolamento pelos próximos dias. O clube não informou se ele está com algum sintoma.



Samuel Xavier é o segundo jogador a testar positivo desde a apresentação do elenco, na segunda-feira. No primeiro dia de trabalho, Luiz Henrique também foi diagnosticado com a doença.

Além dos dois, Felipe Melo teve Covid no fim das férias e se apresentou apenas na terça-feira, enquanto Germán Cano teve o anúncio da contratação adiado porque foi diagnosticado com a doença na semana passada, ainda na Argentina. Ele é aguardado nesta quinta-feira para se apresentar.