Felipe Melo concede primeira entrevista coletiva pelo FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/01/2022 20:23

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, foi questionado em entrevista coletiva, a primeira do Tricolor em 2022, nesta quarta-feira, sobre o posicionamento político do jogador e como isso poderia causar interferência na torcida tricolor.

"Se você deixa de torcer para o seu time por posição política, você não é torcedor de verdade. Dentro de campo, dentro do clube, estamos aqui para falar de futebol. Estou aqui para falar de Fluminense, de que temos esperança por títulos", disparou o volante Felipe Melo.



"Respeito posição política, religiosa e peço que respeitem a minha, mas não estou aqui no Fluminense pra falar de política. As pessoas já estão se matando demais para eu ter que falar de política", concluiu.