Germán Cano acerta com o Fluminense e assina contrato por duas temporadas nesta quinta-feira (13)Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/01/2022 21:01

Rio - A chegada do atacante Germán Cano ao Fluminense está prevista por volta da meia noite desta quinta-feira (13). O jogador argentino de 34 anos irá realizar exames médicos e assinar contrato por dois anos com o Tricolor para sacramentar o acerto. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN".

"Prepara o L porque Germán Cano chega ao Rio por volta de meia-noite. Amanhã ele vai passar pelos exames médicos e, se tudo der certo, assina contrato. O anúncio oficial vai depender de como as coisas vão acontecer nesta quinta", afirma o jornalista Victor Lessa nas redes sociais.

O atacante argentino atua no Brasil há dois anos, desde que chegou ao território brasileiro para jogar com a camisa do Vasco. Pelo Cruz-Maltino, Germán Cano disputou 101 partidas, marcou 43 gols e deu quatro assistências.