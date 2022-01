German Cano - RAFAEL RIBEIRO / Vasco

Publicado 13/01/2022 10:14

Rio - O atacante Germán Cano está cada vez mais perto do Fluminense. Na madrugada desta quinta-feira, o centroavante argentino chegou ao Rio de Janeiro, depois de cumprir período de quarentena na Argentina por conta da Covid-19. As informações são do portal "O Globo".

"Nos vemos amanhã", disse rapidamente o jogador ao desembarcar na capital carioca.

O atacante, de 34 anos, é esperado no CT Carlos Castilho já na manhã desta quinta. A previsão é de que o jogador realize os exames e assine o contrato por duas temporadas com o Tricolor. Cano atuou pelo rival carioca Vasco nos últimos dois anos. Com a camisa Cruzmaltina, anotou 73 gols e deu quatro assistências.