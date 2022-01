Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Germán Cano Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 13/01/2022 11:49

Rio - É apenas questão de tempo para que Germán Cano seja oficializado como sexto reforço do Fluminense para este ano. O atacante argentino, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, chegou ao CT Carlos Castilho para passar por exames médicos. Caso tudo corra bem, vai assinar com Tricolor das Laranjeiras por duas temporadas. As informações são do portal "ge.com".

O anúncio de que Cano será o novo centroavante do Fluminense pode acontecer ainda hoje, no máximo até sexta-feira. O argentino já deveria ter chegado ao Rio na última semana, entretanto, contraiu Covid-19 e teve que permanecer na Argentina em quarentena.

O Fluminense vem se reforçando bastante para esta temporada, além de Cano, o volante Felipe Melo, o atacante Willian Bigode, o lateral-esquerdo Mario Pineida, o zagueiro David Braz e o meia Nathan também chegaram às Laranjeiras. O acerto com o lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia, está perto de acontecer e vai fechar a janela de reforços do Tricolor carioca.