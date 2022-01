Germán Cano é anunciado como novo reforço do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 13/01/2022 14:12 | Atualizado 13/01/2022 14:13

FAÇA O L IMEDIATAMENTE, TORCIDA TRICOLOR! @Germancanoofi É DO FLUZÃO! #eLeChegou pic.twitter.com/Ti2a6VdcLq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 13, 2022 Rio - A espera finalmente acabou. O atacante Germán Cano foi anunciado oficialmente como a nova contratação do Fluminense. Depois de aprovado nos exames médicos nesta quinta-feira, o centroavante argentino assinou por duas temporadas com o Tricolor e é o sexto reforço para a temporada.

O argentino já era esperado no Rio desde a última semana, entretanto, contraiu Covid-19 e teve que permanecer na Argentina em quarentena.

O Fluminense vem se reforçando bastante para esta temporada, além de Cano, o volante Felipe Melo, o atacante Willian Bigode, o lateral-esquerdo Mario Pineida, o zagueiro David Braz e o meia Nathan também chegaram às Laranjeiras. O acerto com o lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia, está perto de acontecer e vai fechar a janela de reforços do Tricolor carioca.