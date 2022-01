Germán Cano, novo atacante do Fluminense - Mailson Santana/FFC

Germán Cano, novo atacante do Fluminense Mailson Santana/FFC

Publicado 13/01/2022 16:04

Rio - Faça o "L" imediatamente, torcedor Tricolor. O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do atacante argentino Germán Cano, ex-Vasco da Gama. O jogador, que assinou contrato até o fim de 2023, se diz animado por estar defendendo as cores do clube e projetou coisas grandes para a temporada do time das Laranjeiras.

"Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos", disse Cano, ao site oficial do Fluminense.

Germán Cano chega ao Fluminense após duas temporadas defendendo o rival Vasco. Pelo clube de São Januário, foram 101 jogos e 43 gols marcados.