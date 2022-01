Cazares teve mais baixos do que altos no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/01/2022 17:25

O Fluminense está perto de se despedir de mais um jogador. Depois de Lucca, que irá para a Ponte Preta, Cazares também está de saída. O meia de 29 anos tem proposta do Metalist, da Ucrânia e a diretoria não pretende dificultar a rescisão. A informação inicial é do site 'GE'.

Por conta da negociação com os ucranianos estar bem avançada, assim como a conversa por uma rescisão amigável, Cazares já não treina mais com o elenco tricolor na pré-temporada.



O meia equatoriano tinha contrato até abril de 2023 e chegou para sert o titular na disputa da Libertadores de 2021. Entretanto, após boa primeira impressão, com passe para gol no empate em 1 a 1 com a equipe do River Plate, no Maracanã, ele voltou a repetir o que aconteceu em Corinthians e Atlético-MG, oscilando nas partidas.



Sem nunca se firmar, mesma com Nenê fora e Ganso machucado, Cazares já iniciaria 2022 em desvantagem com a chegada de Nathan. Já o Fluminense, ao liberar o jogador, dá um alívio a mais na folha salarial.