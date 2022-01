Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 13/01/2022 20:55

Rio - O Fluminense está discutindo parcelamento de débitos com o atacante Lucca, de 31 anos, para o jogador poder encaminhar saída e acertar com a Ponte Preta. A informação é do jornalista Lucas Rossafa, do portal "Correio Popular".

Neste caso, o repórter afirma que o Fluminense possui dívidas com o salário, 13º e valores referentes à direitos de imagem do atacante. Quando o imbróglio for resolvido, o jogador poderá ficar livre no mercado para poder resolver os últimos detalhes com a Ponte Preta.

Após a chegada do atacante Germán Cano nesta quinta-feira, e Willian Bigode, que foi o segundo reforço anunciado oficialmente, Lucca acabou perdendo mais espaço e, por este motivo, vê com bons olhos o retorno ao clube paulista para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.