Lateral-esquerdo Marlon, do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 14/01/2022 11:21

Rio - Após muitas especulações sobre seu futuro, o lateral Marlon pode permanecer no Fluminense. De acordo com o site "Netflu", o Tricolor acenou com a possibilidade de renovar o vínculo do atleta, que vai até o fim deste ano.

Segundo a publicação, as boas atuações nas últimas rodadas do Brasileirão agradaram à diretoria tricolor, que deseja sua permanência. Marlon também é bem visto pelo técnico Abel Braga, que quer contar com ele ao longo deste ano.

Caso permaneça no Fluminense, Marlon terá que brigar pela posição. Nesta janela, o time carioca contratou Mario Pineida e Cristiano para a lateral-esquerda.