Brenner, que é cria das categorias de base do São Paulo, atua pelo Fc Cincinnati, dos EUA - Rubens Chiri/São Paulo

Brenner, que é cria das categorias de base do São Paulo, atua pelo Fc Cincinnati, dos EUARubens Chiri/São Paulo

Publicado 27/05/2022 16:00

Rio - Cria das categorias de base do São Paulo e com passagem pelo Fluminense, o atacante Brenner foi afastado pelo FC Cincinnanti, dos Estados Unidos. O jogador chegou ao clube estadunidense em fevereiro de 2021 e é considerado um dos principais astros da Major League Soccer (MLS).

Segundo o portal "Torcedores.com", motivo do afastamento se deu por problemas disciplinares e foi solicitada pelo treinador Pat Noonan. Ele teria faltado a dois treinos por estar insatisfeito com a falta de oportunidades nesta temporada, que disputou apenas oito partidas, além de ter passado em branco em todas. Com o desempenho abaixo do esperado, o atacante perdeu a condição de titular.

Ao fazer a transferência para o clube dos Estados Unidos, o jogador teve 80% dos seus direitos econômicos adquiridos por US$ 13 milhões (R$ 70 milhões na cotação da época), e os 20% restantes permaneceram com o São Paulo, seu clube de origem.

Por ter contrato até 2026 com clube norte-americano, o jogador pode causar dor de cabeça ao clube, que já externou à diretoria que deseja voltar ao Brasil. O Fluminense seria o favorito para contratar o atleta. A pedido do técnico Fernando Diniz, o Tricolor procura reforços e, monitora a situação de Brenner, que negocia sua saída do FC Cincinnanti.

A diretoria do clube carioca já teria contatado o empresário do atacante a fim de apresentar uma oferta, que seria de empréstimo por uma temporada com opção de compra de um percentual dos direitos econômicos. Por outro lado, o clube estadunidense desejaria negociar o jogador em definitivo.