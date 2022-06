Trabalho de Fernando Diniz é questionado por comentarista - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Trabalho de Fernando Diniz é questionado por comentaristaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 01/06/2022 21:45

Rio - O bom início do Fluminense após o retorno de Fernando Diniz nesta temporada, não surpreendeu Sormani durante o programa "ESPN F90" nesta quarta-feira. Na ocasião, o comentarista analisou o histórico do treinador e criticou os últimos trabalhos da carreira.

"Você fala bem dele quando ele está no outro time. Quando ele está no seu time, você não quer nem ver. Eu lembro do Diniz no Santos. Era uma tortura. Era horrível. Jogava mal, não ganhava, não tinha rendimento. No início dele no São Paulo foi muito promissor, mas no final foi um desastre", disse Sormani no 'ESPN F90'.

"Eu entendo que hoje a gente precisa colocar o Fluminense entre os melhores, mas eu acho que é dever nosso mostrar o histórico do técnico. Eu não confio no trabalho do Fernando Diniz. A história mostra isso. Ele não tem nenhum título", concluiu.

Fernando Diniz acumula passagens por Athletico-PR, São Paulo, Santos, Vasco e está em sua segunda passagem pelo Fluminense. O treinador ainda segue em busca de um título expressivo para a carreira.