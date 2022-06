Marcos Felipe, goleiro do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Marcos Felipe, goleiro do FluminenseLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 01/06/2022 10:39

Rio - Marcos Felipe, reserva do gol do Fluminense desde a chegada de Fábio, foi ventilado no São Paulo para uma possível transferência. Contudo, em entrevista ao portal "NetFlu", o empresário do goleiro, Evandro Ferreira, afirmou que o atleta está feliz no clube e que é improvável que as sondagens estejam acontecendo sem o seu conhecimento.

"Normalmente o clube procura a gente. Até o momento não sei de nada. Não procuraram o Marcos, nem me procuraram. Amanhã ou depois podem até procurar, mas não teve nada disso que estão especulando por aí. Ele está feliz no Fluminense e espera oportunidades", disse.

O possível interesse do São Paulo pelo goleiro do tricolor carioca se dá pela saída de Thiago Volpi, que foi para o Toluca, do México. Atualmente, o gol do time paulista é ocupado por Jandrei.