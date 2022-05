Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/05/2022 16:57

Rio - Titular no último domingo, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, o lateral-direito Samuel Xavier rasgou elogios ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Mesmo com a derrota por 1 a 0 do Fluminense, o avaliou positivamente o comandante.

"O Diniz tem dado confiança para todo mundo, tem feito um grande trabalho. Falou conosco na conversa que conta com todos. Às vezes tem variação de entrar outro na lateral, mas estamos firme para dar continuidade no trabalho e espero que quando tiver outras oportunidades ir bem como fui hoje (domingo)", disse o jogador, em passagem pela zona mista após o clássico.

No próximo fim de semana, o Tricolor volta a campo para mais um compromisso pelo Brasileirão. Encara o Juventude, em Caxias do Sul, pela 9ª rodada da competição.