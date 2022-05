Fernando Diniz está invicto nesta segunda passagem pelo Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 30/05/2022 16:07

Rio - Um dos jogadores mais questionados pela torcida do Fluminense há uns meses, Caio Paulista foi elogiado pelo treinador Fernando Diniz após entrar no segundo tempo do clássico contra o Flamengo, que venceu por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. O atacante foi aproveitado como lateral-esquerdo, depois de Yago Felipe já ter sido improvisado, e agradou o técnico.

"O Caio, de fato, entrou muito bem. É um jogador que tem identificação com aquilo que penso sobre futebol. O jeito que o time joga, favorece. Ele tem tudo para andar cada vez melhor comigo. Sempre gostei dele quando jogava contra, acho que estamos conseguindo aproveitar o melhor dele", disse Diniz em entrevista coletiva depois da partida.

Caio Paulista voltou a ganhar confiança durante o comando de Abel Braga e, aparentemente, segue no mesmo caminho com Fernando Diniz, que pretende extrair as qualidades do atleta. Segundo o portal "Transfermarkt", o jogador atuou em 14 partidas pelo clube tricolor na temporada, é dono de uma assistência ao gol e ainda não balançou a rede.