Publicado 29/05/2022 20:42

Apesar do maior domínio no segundo tempo, o Fluminense não conseguiu manter a invencibilidade de cinco jogos sobre o Flamengo e perdeu pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz. Mas para Ganso, o time jogou bem e o resultado de 2 a 1 teve em Hugo, goleiro do Flamengo, o principal responsável.

"Mérito do Hugo. Todo mundo viu o que ele fez. O goleiro deles esteve inspirado porque ele fez umas quatro grandes defesas", elogiou o meia tricolor.



Com a derrota por 2 a 1, o Fluminense ficou com 11 pontos e não está mais entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando enfrenta o Juventude fora de casa, pela nona rodada.