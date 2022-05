Felipe Melo - Mailson Santana / Fluminense

Felipe MeloMailson Santana / Fluminense

Publicado 27/05/2022 18:07

Rio - Felipe Melo está perto de retornar ao time do Fluminense. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o volante treinou normalmente ao longo da semana e deve ser relacionado para o clássico contra o Flamengo.

Por conta do longo tempo de inatividade, Felipe Melo, naturalmente, começará a partida no banco de reservas, mas será relacionado para o clássico. Será a primeira vez que ele ficará à disposição do técnico Fernando Diniz.

Felipe Melo não entra em campo desde o dia 30 de março, quando atuou no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O volante passou por uma artroscopia no joelho direito no dia 10 de abril.