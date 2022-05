Germán Cano tem 15 gols no ano pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 28/05/2022 11:21

Artilheiro do Fluminense na temporada, com 18 gols em 33 jogos, Germán Cano caiu nas graças da torcida. O clube tenta aproveitar esse momento e lançou um boneco de pelúcia do atacante argentino.



O L não pode parar de ser feito! O @Germancanoofi é Tricolor e agora tem uma miniatura pra você levar pra casa!



Compre agora em alguma @lojadoflu ou https://t.co/eeg7ubrBAC! pic.twitter.com/WJxZYdiEsp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 27, 2022

O produto já está à venda no site do Tricolor por R$ 169,90. Chama a atenção a pose escolhida do boneco, fazendo o 'L' com as mãos, como na característica comemoração de Cano.



Contratado nesta temporada depois de deixar o Vasco, o atacante tornou-se o herói da conquista do Campeonato Carioca, ao fazer três gols nos dois jogos da final contra o Flamengo. Cano também marcou em todas as competições que o Fluminense disputou em 2022.