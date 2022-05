John Kennedy ainda não tinha atuado nesta temporada - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy ainda não tinha atuado nesta temporadaFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/05/2022 15:25

Rio - Foram quatro meses de espera, mas John Kennedy, enfim, fez a estreia pelo time profissional do Fluminense na temporada. Recuperado de lesão, o jovem entrou aos 24 minutos do segundo tempo na histórica goleada do time sobre o Oriente Petrolero (BOL) na Copa Sul-Americana. Mesmo com a eliminação, o atacante usou as redes sociais para celebrar a volta aos campos.



- Depois de longos 4 meses! Pude voltar a fazer o que mais amo. Obrigado papai do céu e ao Fluminense e a todos funcionários e envolvidos que sempre me apoiaram mesmo no meu momento de mais dificuldade nunca deixaram de me ajudar e apoiar! E mais importante obrigado Deus - escreveu o jogador.

Recuperado da cirurgia no pé direito realizada em fevereiro e após problemas extracampo, o atacante de 20 anos foi relacionado pela primeira vez e deu uma assistência ao longo da partida. Mesmo com o placar elástico, o Flu acabou caindo no torneio continental por conta da vitória do Unión Santa Fe (ARG) no outro jogo do grupo.



A última partida como profissional havia sido em novembro de 2021, contra o Juventude, pelo Brasileirão. Depois, o jogador sentiu um desconforto muscular na coxa e perdeu as cinco rodadas finais da competição. O retorno foi com o time Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Foram cinco jogos, cinco gols e uma assistência, mas o Flu acabou eliminado nas oitavas. Depois, ele acabou sofrendo uma fratura no quinto metatarso do pé direito ao jogar uma pelada com amigos.

Com Fred próximo da aposentadoria e Germán Cano atuando em todas as partidas possíveis, John Kennedy pode ser uma opção importante para Fernando Diniz ao longo da temporada.



O próximo adversário é bem conhecido do jovem: o Flamengo, time do qual o atacante é considerado "carrasco" desde as categorias de base e decidiu o último clássico pelo Brasileirão com dois gols. Os rivais se enfrentam neste domingo, às 18h, pela oitava rodada.