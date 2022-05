Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 30/05/2022 09:30

Rio - O torcedor do Fluminense que acompanhou o clássico contra o Flamengo ficou com um sabor amargo. Apesar da boa atuação, a equipe das Laranjeiras foi derrotado. Ao fim da partida, Fernando Diniz lamentou o resultado negativo e reforçou a superioridade do Tricolor no confronto.

"Tivemos muito mais chances de ganhar do que empatar, muito menos perder. Infelizmente, se a gente não faz o primeiro gol, não podíamos ter tomado o primeiro, tampouco o segundo. No primeiro gol, estávamos com o time quase todo atrás da linha da bola. Foi um erro de marcação ali no lado esquerdo. E uma bola rolada para trás tiveram a felicidade de fazer o gol. No segundo tempo tivemos o domínio praticamente pleno e não conseguimos fazer o gol, não conseguimos o empate, nem a virada", disse.

O treinador também abordou a atuação do goleiro Hugo Souza no clássico. Na opinião de Diniz, o goleiro do Flamengo teve a sua melhor atuação na carreira pelo Rubro-Negro.

"Hoje (domingo), no clássico, o Hugo estava sendo criticado. Mas talvez tenha feito a melhor partida. Talvez, não. Eu acompanho a carreira dele desde o início. Foi a melhor partida dele como profissional. Está de parabéns. O que mais me irritou no jogo não foram as defesas do Hugo. Mas termos tomado gols evitáveis", disse.