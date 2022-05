Felipe Melo voltou a jogar pelo Fluminense contra o Flamengo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 30/05/2022 12:32

De volta aos gramados justamente contra o Flamengo, mesmo adversário que enfrentou antes de passar por uma artroscopia no joelho direito, Felipe Melo entrou no segundo tempo do clássico de domingo. Se por um lado ficou feliz por jogar novamente, o volante não escondeu o incômodo com a derrota do Fluminense por 2 a 1, mas ressaltou que o pensamento não é em apenas um jogo, mas na temporada.



"Demonstramos a nossa força, mas não estamos saindo daqui contentes porque jogamos bem. O Fluminense não vive de vitórias em clássicos, vive de títulos. Foi assim no primeiro semestre, vencemos dois títulos (Carioca e Taça Guanabara) e agora queremos outros também. Estou feliz pela torcida que reconheceu o nosso esforço, mas p… da vida por não ter vencido", afirmou o volante na zona mista após o jogo.



Aos 38 anos, Felipe Melo não jogava há quase dois meses, desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, mas mostrou bom desempenho quando entrou no clássico. Ele comemorou o retorno.



"Primeiro de tudo, quero agradecer a Deus pelo meu retorno. Foi um trabalho árduo para caramba com o pessoal do Fluminense do departamento médico, quero agradecer a todos. O Fla-Flu é um espetáculo à parte. Quando nós vencemos, eu falei que tínhamos ganhado de um dos melhores times, e hoje sigo com a mesma convicção", disse.