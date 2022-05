Marcos Felipe - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Titular nas últimas duas temporadas do Fluminense e reserva desde a chegada de Fábio, o goleiro Marcos Felipe pode estar de saída. De acordo com informações do jornalista Christian Baeta, o jogador estaria negociando com o São Paulo e pode deixar o clube carioca.

Marcos Felipe iniciou a temporada revezando com Fábio no gol do Fluminense. Enquanto o veterano agarrava na Libertadores, o jogador criado em Xerém atuava no Carioca. Porém, na fase final do Estadual, o veterano assumiu de vez a posição de titular e Marcos Felipe não voltou mais. A situação teria incomodado o goleiro.

Apesar da negociação, o goleiro tem contrato com o Fluminense e só poderá deixar o clube carioca, caso seja liberado, ou por empréstimo ou em definitivo com alguma compensação financeira para o clube das Laranjeiras.