Germán Cano no duelo com o Flamengo - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Germán Cano no duelo com o FlamengoMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 30/05/2022 16:42

Rio - Autor do gol do Fluminense na derrota para o Flamengo no último domingo (29), o atacante Germán Cano atingiu uma marca importante com a camisa tricolor. Com o tento marcado aos nove minutos da primeira etapa, o argentino ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic, e entrou na lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros do clube.

Desde que chegou ao Tricolor, o atacante entrou em campo 34 vezes e marcou 19 gols, tendo a média de 0.56 gols a cada partida. Petkovic, que vestiu a camisa do clube em 2006, balançou as redes em 18 oportunidades, disputando 59 jogos.

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, Germán Cano possui a média espetacular de um gol por partida. Ao todo, foram oito gols em oito oportunidades com o atual treinador do Fluminense.

Confira o Top-10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Fluminense:

1 -Welfare - 167 gols

2 - Russo - 156 gols

3 -Doval - 70 gols

4 - Romerito - 59 gols

5 - Darío Conca - 56 gols

6 - Etchegaray - 51 gols

7 - Rongo - 37 gols

8 - Villalobos - 33 gols

9 - Buchan - 29 gols

10 - Germán Cano - 19 gols