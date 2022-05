Matheus Martins - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O Fluminense não venceu o Flamengo no último domingo, mas deixou o clássico com a impressão de que alguma consequência positiva pode ser tirada da partida. Uma deles envolve o atacante Matheus Martins. O jovem, de 18 anos, que havia marcado três vezes contra o Oriente Petrolero, na última quinta-feira, voltou a mostrar evolução dentro de campo e pode se firmar como mais uma opção ofensiva para Fernando Diniz.

Matheus Martins fez parte da chamada "Geração de Ouro" do Fluminense que conquistou o título do Brasileirão Sub-17 em 2020. Aquela equipe tinha também Kayky e Metinho, vendidos pelo Tricolor no Grupo City. Recentemente, o jovem recebeu chances na seleção brasileira sub-20 convocada por Ramon Menezes, mas nas chances que teve na equipe principal do Tricolor oscilou bastante, após voltar a ter oportunidades nos últimos dois jogos com Diniz.

Nas últimas partidas, Matheus Martins demonstrou ter evoluído bastante fisicamente e não se intimidou com a pressão de um Maracanã lotado contra o Flamengo. Apesar de ter perdido uma chance clara, o jovem ajudou nas construção de outras jogadas ofensivas e quase marcou um belíssimo gol em finalização de fora da área defendida por Hugo Souza.

O crescimento do jovem pode ser importante não somente para que o Fluminense ganhe mais opções ofensivas, mas também o credencia a ser um possível substituto para Luiz Henrique. O atacante, de 21 anos, está negociado com o Real Betis e está de saída do clube das Laranjeiras.