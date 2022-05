Marcos Felipe - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 31/05/2022 14:21

Rio - Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, foi titular nas últimas temporadas, mas é reserva desde a chegada de Fábio. Por isso, conforme noticiado pelo jornalista Christian Baeta, ele estaria em negociação com o São Paulo . No entanto, o representante do atleta nega qualquer contato com o clube paulista.

De acordo com informação atualizada do jornalista Victor Lessa, em seu canal no Youtube, pelo menos por ora, não há qualquer situação envolvendo Marcos Felipe e o São Paulo. Por intermédio de Evandro Ferreira, empresário do goleiro, o repórter descartou a movimentação até o momento.

Recentemente, Marcos Felipe teria ficado insatisfeito com a forma que foi conduzida a titularidade do gol no Fluminense. Ele vinha atuando no Campeonato Carioca deste ano e haveria uma promessa de que Fábio jogaria as copas. Porém, com a eliminação do clube da Libertadores, o arqueiro experiente ganhou a posição para a decisão do campeonato estadual e não deixou o gol desde então.

O possível interesse do São Paulo pelo goleiro do tricolor carioca se dá pela saída de Thiago Volpi, que foi para o Toluca, do México. Atualmente, o gol do time paulista é ocupado por Jandrei.