Michel AraújoDivulgação / Fluminense

Publicado 01/06/2022 09:30

Rio - O meia-atacante Michel Araújo, de 25 anos, vai voltar ao Fluminense após empréstimo de um ano no Al-Wasl, dos Emirados Árabes. No clube do Oriente Médio, o uruguaio se destacou sob o comando de Odair Hellmann e viveu uma fase artilheira. Porém, o jogador acabou atuando em uma função diferente que costumada jogar no clube das Laranjeiras.

No Fluminense, Michel Araújo foi escalado em duas funções: como apoiador e também como atacante pelo lado de campo. Sob o comando de Odair Hellmann e depois Marcão, o uruguaio agradou boa parte dos tricolores, mas acabou tendo números modestos. O jogador atuou em 40 partidas, fez um gol e deu uma assistências.

No Mundo Árabe, novamente comandado por Odair, Michel Araújo foi escalado em uma função mais próxima do gol. "Pisando mais na área", o uruguaio viveu uma fase artilheira no Al-Wasl. Ao todo, ele anotou 13 gols em 33 partidas atuando pela equipe dos Emirados Árabes.

Ainda não se sabe a função que Fernando Diniz desejará utilizar o jogador, porém, o técnico havia pedido a contratação de dois atacantes, um de lado, e um que fizesse dupla função como segundo atacante e também centroavante. Com isso, é bem possível que o comandante o utilize em uma função mais próximo do gol.