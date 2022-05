João Pedro atuando pelo Watford - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 17:31

Rio - Rebaixado na Premier League, o Watford planeja negociar alguns de seus atletas para poder reduzir sua folha salarial. Entre eles está o atacante brasileiro João Pedro, cria da base do Fluminense, que deverá deixar o clube inglês.

Segundo informações do portal "UOL", o Watford projetou que o atacante seja vendido por um valor entre 30 e 40 milhões de euros (entre R$ 150 e 202 milhões). Ao vender o jogador para o clube inglês em 2018, o Fluminense acabou ficando com 10% da mais-valia (diferença entre o valor da compra e da revenda) de uma futura transferência do jogador.

Segundo informações da imprensa europeia, o atacante, de 20 anos, recebeu propostas de diversos clubes do Velho Continente, tanto de equipes do Campeonato Ingles, como Newcastle e West Ham, quanto para de clubes de outros países, como o Benfica.

João Pedro possui contrato até junho de 2025 com o Watford. Na atual temporada, o atacante esteve em campo em 29 oportunidades, marcando quatro gols e dando uma assistência para seu companheiro.