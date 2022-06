Fluminense aguarda retorno de Michel Araújo - Foto: Divulgação/Al Wasl

Publicado 31/05/2022 18:14

Rio - Com sete horas a mais no fuso horário, o dia em Dubai terminou às 17h (de Brasília) e encerrou o prazo do Al-Wasl para a compra em definitivo de Michel Araújo. O valor da negociação estava estipulado por 3 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões na cotação atual). O Fluminense não recebeu resposta do clube árabe e aguarda o retorno do meia-atacante uruguaio de 25 anos. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, Michel Araújo ainda está em Dubai após o término da temporada nos Emirados Árabes Unidos. No fim da tarde desta terça-feira (31), Michel Araújo publicou fotos e vídeos nas redes sociais ao lado de sua esposa, Margarita, e de seu filho, Lautaro. Caso o Fluminense não receba nenhuma oferta pelo meia-atacante, o jogador só poderá jogar pelo Tricolor quando abrir a janela de transferências, no dia 18 de julho.

Pelo Al-Wasl, Michel Araújo disputou 33 partidas e marcou 13 gols, sob o comando do técnico Odair Hellmann. O jogador era titular absoluto e um dos destaques do time árabe, que também contava com Ramiro, ex-Corinthians, e Gilberto, ex-Bahia. Por outro lado, o clube encerrou a campanha na sexta colocação com 36 pontos, 17 atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.