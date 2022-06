Matheus Martins - Adriano Fontes/CBF

Publicado 01/06/2022 12:00

Rio - Sem poder contar com Jhon Arias, convocado pela seleção colombiana, para o jogo contra o Juventude, neste fim de semana, pela Série A, o Fluminense conseguiu em um acordo com a CBF um "reforço" para a partida. Trata-se do atacante Matheus Martins, que está com a seleção brasileira sub-20, mas foi liberado para se juntar ao elenco tricolor para o duelo. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jogador, de 18 anos, se destacou nas últimas duas partidas do Fluminense contra o Oriente Petrolero, quando marcou três gols, e contra o Flamengo ao entrar na segunda etapa e ajudar na melhora da equipe no clássico. O jovem irá participar do jogo em Caxias do Sul e depois voltar para ser reintegrado à Seleção, comandada por Ramon Menezes.

Além de Matheus Martins, o técnico Ramon também convocou Alexsander, Arthur e Cayo Fellipe do Fluminense para a disputa do Torneio Internacional do Espírito Santo, entre os dias 8 e 12 de junho. O Brasil estreia no Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo contra o Paraguai. A equipe ainda enfrentará o Equador e fecha a participação diante do Uruguai.