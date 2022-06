Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/06/2022 12:53

Rio - Yony González defendeu o Fluminense em 2019 e teve uma passagem relativamente positiva para o clube carioca. Sem brilhar depois que deixou o Tricolor, o staff do colombiano teria ventilado um possível retorno do atleta. Os representantes de Yony teriam procurado a diretoria do Flu para tentar amarrar um contrato vinculado a uma dívida que o clube teria com o colombiano. As informações são do portal "NetFlu".

Segundo o site, a volta de Fernando Diniz ao clube teria animado os representantes do colombiano. Sob o comando do técnico, Yony viveu seu melhor momento pelo Fluminense. Apesar disso, o portal ressalta que nem por parte do jogador o desejo de retornar o Tricolor seria consenso. O colombiano teria uma mágoa do clube por conta da pendência financeira.

O colombiano, de 27 anos, atuou em 62 jogos e marcou 17 gols pelo clube tricolor no ano de 2019, em que assinou vínculo por apenas uma temporada e que decidiu não renovar. Após sua saída, ele foi para o Benfica, de Portugal, e pouco jogou. Posteriormente, Yony foi emprestado ao Corinthians, ao Los Angeles Galaxy (EUA) e ao Ceará, quando foi utilizado na equipe sub-23 durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Atualmente, ele atua pelo Deportivo Cali, da Colômbia, novamente por empréstimo.