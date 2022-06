Germán Cano com o troféu de melhor atacante do Cariocão - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 01/06/2022 15:39 | Atualizado 01/06/2022 15:59

Dois meses depois da conquista do Cariocão, encerrando 10 anos de jejum do Fluminense, Germán Cano, Nino e André receberam o troféu por figurarem entre os melhores em suas posições na competição. Escolhidos para a seleção do campeonato, o trio tricolor celebrou os prêmio em entrevista ao site oficial do clube.

"Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do que fizemos no Campeonato Carioca e agora queremos continuar fazendo história aqui no Fluminense", avisou Cano, grande herói da conquista, ao fazer três gols nos dois jogos da final do Cariocão, contra o Flamengo.



Já Nino, voltou a figurar na seleção do campeonato, assim como em 2021. "Muito importante. Eu já havia recebido em 2021, mas com um sentimento de frustração por não ter sido campeão. Este ano, o título vem para abrilhantar o que nosso time fez e fico feliz por esse reconhecimento. Mas fico ainda mais pelo título carioca", disse o zagueiro Nino.



De revelação do Brasileirão de 2021 para a eleição de um dos melhores volantes do Cariocão, André espera evoluir ainda mais. "A vitória coletiva resultou em benefícios individuais. Isso serve de mais motivação ainda para seguir trabalhando na temporada e conquistar mais títulos e prêmios".



Além de Cano, Nino e André, o Fluminense também teve outro representante. Abel Braga foi eleito o melhor técnico do campeonato, mas deixou o clube e deu lugar a Fernando Diniz.