Publicado 02/06/2022 09:00

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred está perto do fim da sua carreira. Em entrevista ao canal do YouTube "Raiz Tricolor", o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt afirmou que o artilheiro tricolor poderá fazer mais de um jogo de despedida.

"Podemos, tecnicamente, prorrogar para jogar contra o Bragantino, três dias depois, dia 24 de julho. Mas a gente vai ter uma despedida do Fred sim, talvez incluindo mais de um jogo. Porque um jogo só talvez o Maracanã fique pequeno. O mais provável é que o último seja contra o Ceará, no dia 10", afirmou o mandatário.

Fred está afastado dos treinos do Fluminense devido a um problema oftalmológico de "visão dupla". Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 18 partidas e fez um gol pelo clube das Laranjeiras.