Estádio Presidente Manoel Schwartz, em Laranjeiras - Reprodução

Publicado 02/06/2022 12:06 | Atualizado 02/06/2022 12:06

A promessa de o Fluminense voltar a jogar nas Laranjeiras a partir de 2022 passou para 2024. Em entrevista ao canal Raiz Tricolor, no YouTube, o presidente do clube, Mário Bittencourt, revelou que o novo planejamento é de que as obras no estádio comecem em outubro desde ano.

Em 2021, o Fluminense contratou uma empresa especializada para avaliar a parte estrutural das Laranjeiras, que aprovou a restauração sem a necessidade de derrubar parte das arquibancadas. O próximo passo é definir um projeto arquitetônico para depois contratar uma empresa para cuidar das obras.



"Enviamos uma carta-convite para 20 empresas do mercado, especializadas em restauração de patrimônio histórico e obras de estádio, e só três responderam até agora. O prazo é até esta quinta-feira. Vamos fazer uma reunião para explicar o projeto e o que desejamos. Essas empresas vão apresentar preços, e escolheremos analisando critério técnico e financeiro. Quem for contratado terá 90 dias para apresentar o projeto de restauração do estádio. Então faremos uma nova carta-convite para empresas de engenharia, para que as obras possam inicia r ainda em 2022, em outubro, mas dificilmente vamos conseguir fazer jogos em 2023. Quem sabe a gente possa ter o primeiro, um amistoso de reinauguração do estádio, e jogos oficiais em 2024", afirmou.

A ideia da diretoria tricolor é utilizar Laranjeiras em partidas profissionais apenas quatro ou cinco vezes por ano, no Estadual. Devido à capacidade reduzida, o estádio não poderia receber jogos do Brasileirão nem a partir da terceira fase da Copa do Brasil.

"A ideia é restaurar o estádio assim como ele está, com algumas modificações que são possíveis. Por exemplo, colocar aquele vidro que existe em São Januário na beira do campo, em troca do alambrado. Instalar cadeiras na social e desenvolver um plano de sócios específico para jogos em Laranjeiras", completou Mário.