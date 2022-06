Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/06/2022 13:00 | Atualizado 02/06/2022 13:01

Rio - O Fluminense rejeitou uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) do futebol árabe pelo volante Martinelli. De acordo com informações do "NetFlu", apesar dos problemas financeiros, o Tricolor optou por não aceitar por entender que o jovem tem condições de uma venda superior.

Martinelli, de 20 anos, fez sua estreia como profissional em 2020 e logo conquistou a posição de titular. Peça fundamental no esquema de Marcão na reta final do Brasileiro foi um dos destaques do segundo turno da campanha que fez o Fluminense voltar à Libertadores após oito anos.

No ano seguinte, o jovem começou como titular, mas acabou perdendo a posição para André. Atualmente, o volante é opção no banco de reservas com Fernando Diniz. O jovem costuma ter oportunidades, assim como Nonato, mas não vem sendo titular na equipe carioca em 2022.