Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 13/10/2022 09:30 | Atualizado 13/10/2022 09:36

Rio - O Fluminense resolveu a última pendência em relação a contratação dos 50% dos direitos do meia-atacante Jhon Arias. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube das Laranjeiras pagou nesta semana ao Patriotas, da Colômbia, a última parcela que ainda estava em aberto da operação que trouxe o colombiano ao Tricolor em agosto do ano passado.

No total, o Fluminense desembolsou 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época), restavam 35 mil dólares (R$ 182 mil), como revelado pela jornalista colombiana Salomé Fajardo no dia 6 de outubro. Arias estava no Independiente Santa Fe antes de chegar ao clube carioca.

De acordo com o site, caso queria compra os 50% restante dos direitos de Arias, o Fluminense terá que negociar novamente com o Patriotas. A outra parcela envolvendo o jogador colombiana não tem qualquer valor fixado em contrato pelo clube carioca.

Jhon Arias, de 25 anos, é um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Após iniciar o ano no banco de reservas, o colombiano se tornou peça fundamental. No total, ele entrou em campo em 55 jogos, com 16 gols e 13 assistências.