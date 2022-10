Jogadores do Fluminense durante treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 12/10/2022 18:43

Rio - Após dois dias de folga, o Fluminense voltou a trabalhar na tarde desta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, de olho no duelo contra o Avaí. Foi o reencontro de Fernando Diniz com o grupo após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, no último domingo, quando o treinador fez forte cobrança no vestiário.

Apesar do clima tenso do último domingo, Diniz comandou a atividade normalmente após passar a folga com a família em São Paulo. Para o duelo do próximo domingo, o treinador não deve contar com Nino, que deixou o último jogo com um problema muscular. Manoel, que havia sido suspenso pelo STJD por conta da expulsão contra o Flamengo, conseguiu efeito suspensivo e está liberado para jogar.

O Fluminense vem de três derrotas seguidas e viveu seu momento mais delicado na temporada. Atualmente, o Tricolor ocupa a quinta colocação, com 51 pontos. Para seguir firme em sua briga pela Libertadores, o time de Diniz precisa se recuperar no próximo domingo, às 19h, contra o Avaí, na Ressacada.