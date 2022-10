Atleta tricolor jogou apenas uma partida oficial este ano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/10/2022 17:00

Rio - Além de Fred, outra figura ligada ao Fluminense está participando do curso de treinador da CBF. O zagueiro Matheus Ferraz, de 37 anos, que está afastado dos gramados por conta de uma operação no joelho esquerdo, está realizando os módulos para tirar a Licença B de Treinadores de Futebol da CBF Academy. O defensor está na mesma turma do ídolo tricolor.

"É o meu primeiro curso na CBF, já fiz um curso fora. Desde que pensei no pós-carreira, em seguir no futebol, pensei em me qualificar. Tenho muitos amigos aqui dentro. O Fredão faz saudade sempre. É bacana esse conhecimento para o pós-carreira. Foi legal encontrar uma pessoa tão bacana", disse Ferraz em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O zagueiro tem contrato com o Fluminense até o fim do ano, mas deverá ter seu vínculo renovado por conta da lesão no joelho. Matheus Ferraz atuou em apenas um jogo em 2022 e mesmo antes da contusão não tinha muito espaço no elenco.

"Vai completar três meses que fiz a cirurgia, no dia 15 (de outubro). Está sendo muito boa a recuperação. Estou me sentindo muito bem, estou feliz com minha recuperação. Mas tem que ter paciência, é um processo mais lento. Infelizmente, tive essa lesão de novo no Fluminense. Mas é focar na recuperação. Você precisa se fortalecer e fazer tudo para melhorar. Normalmente, eles dão seis meses. Vai dar seis meses em fevereiro. Mas não é uma ciência exata, vai muito da preparação", contou.