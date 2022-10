Com ausência de Manoel, Diniz poderá utilizar Felipe Melo na zaga novamente - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 11/10/2022 09:00 | Atualizado 11/10/2022 09:11

Rio - O Fluminense vive um momento de oscilação na temporada. Com três derrotas consecutivas, a equipe carioca deixou o G-4 do Brasileiro. No entanto, os tropeços não foram capazes de abalar a confiança da diretoria em Fernando Diniz. O clube carioca já propôs inclusive uma renovação de contrato do comandante por mais dois anos.

"Já enviei proposta. A gente não projeta o clube para o ano que vem pensando na eleição. Os contratos do Cano e do Ganso, por exemplo, vão até o final de 2023. Já estamos desenhando um planejamento porque o clube tem de ser maior do que todos nós. Estamos sentados na cadeira para planejar ano que vem. Não posso esperar a eleição. Se a gente não estiver aqui e a outra pessoa quiser desfazer o que fizemos, tudo bem", afirmou o presidente Mario Bittencourt em entrevista ao portal "UOL".

O mandato de Mario se encerrar no fim deste ano. Atual presidente, ele tentará a reeleição nas próximas semanas. Fernando Diniz também tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2022.

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, o técnico já dirigiu a equipe carioca em 37 jogos, com 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Com ele, o Tricolor chegou até a semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Corinthians.