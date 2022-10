Manoel - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 11/10/2022 18:32

Rio - O Fluminense poderá contar com o zagueiro Manoel na partida contra o Avaí, no próximo domingo, na Ressacada. Nesta terça-feira, Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido de efeito suspensivo do clube e o defensor estará à disposição de Fernando Diniz.

Manoel havia sido punido pelo tribunal, na última segunda-feira, com dois jogos de gancho pela expulsão no clássico contra o Flamengo, no dia 18 de setembro. O zagueiro já cumpriu um jogo após o clássico, mas ainda faltaria um.

Além de Manoel, outros quatro jogadores levaram cartão vermelho no clássico e foram a julgamento. Marinho e David Braz foram absolvidos, enquanto Everton Cebolinha e Caio Paulista foram punidos com um jogo de suspensão, já cumprido.