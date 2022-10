Após aposentar sua carreira de jogador de futebol, Fred está pensando no futuro - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 11/10/2022 13:34

Rio - Fred pode voltar ao Fluminense ainda neste ano. Em entrevista ao "UOL", o presidente do clube, Mário Bittencourt, revelou que vem conversando com o ídolo tricolor desde sua aposentadoria, em julho, e que deseja contar com o ex-jogador na diretoria para fazer o planejamento de 2023.

"Estamos conversando com o Fred, avançado. Temos o desejo que ele venha nos ajudar na gestão, no trabalho que desenvolvemos no departamento de futebol. Ele também tem o desejo de retornar. Estamos tendo reuniões periódicas para falar de como seria esse modelo de trabalho. Não estou confirmando que volta, mas estamos caminhando para ele ajudar o clube na gestão em especial do futebol. Não sei (se para o ano que vem). Depende de alguns fatores. A gente gostaria que fosse agora para ajudar a montar o planejamento do futebol de 2023", afirmou Mário.

Na última semana, Fred iniciou o curso de treinadores da CBF. Após a conclusão, o ídolo do Fluminense terá a licença B e, posteriormente, poderá tentar a A e a Pró.