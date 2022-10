Fernando Diniz terá a zaga titular à disposição após três partidas - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/10/2022 16:46

O Fluminense pode ter o desfalque de um titular para o jogo contra o Avaí, que acontece às 19h do próximo domingo, na Ressacada. Isso porque Nino sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante a derrota para o América-MG, na rodada passada do Brasileirão, precisou ser substituído e pode ser baixa contra o Leão . Dessa forma, o debate sobre o substituto na zaga reacendeu.

Nos jogos da 28ª, 29ª e 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a defesa do Fluminense sofreu com desfalques no sistema defensivo. Nesse cenário, apesar das críticas da torcida e atuações abaixo do esperado, o escolhido foi Felipe Melo. O camisa 52 é volante, mas também pode atuar improvisado como zagueiro.

Entretanto, com a saída de Nino diante do América-MG no fim de semana passado, a escolha do técnico Fernando Diniz foi por David Braz. O zagueiro, inclusive, chegou a ser titular com o treinador, mas passou mais de dois meses afastado por lesão e, quando retornou, perdeu espaço.

A sua entrada em campo no jogo contra o Coelho pode ser um indicativo de que será o titular do Flu diante do Avaí - isso, claro, se Nino estiver indisponível pelo problema físico.