Mário Bittencourt se candidatará à reeleição da presidência do FluminenseFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 12/10/2022 10:45 | Atualizado 12/10/2022 14:18

Rio - Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt confirmou que vai em busca de mais três anos no cargo. Em entrevista ao "Uol", o mandatário abordou sua trajetória sob o comando do clube, avaliou erros, e garantiu que concorrerá o próximo triênio, de 2023 a 2025, para continuar seu trabalho e lutar pelo título da Libertadores.

"Tem que olhar o clube com o farol alto. Eu estou preparando o Fluminense para ganhar a Libertadores. E como? Indo a ela todos os anos. Trabalhando para disputar sempre. Se você conversar com uma pessoa que entende minimamente do dia a dia do futebol, ela vai dizer que é mais provável ganhar uma competição mata-mata do que de pontos corridos. Trabalhamos para manter o clube na prateleira de cima. Minha ideia é continuar pelos próximos três anos para continuarmos disputando os títulos, indo nas primeiras colocações", disse e completou sobre as críticas sofridas:

"A exposição incomoda qualquer pessoa que tenha uma exposição pública. Mas como eu encaro ser presidente do Fluminense como uma missão de vida, de poder ajudar a reconstruir o clube que eu amo, em momento nenhum eu repenso. Achar que não deveria ter feito ou não quero seguir. Acho que deveria ter feito, faria tudo de novo, quis justamente por ser jovem. Nunca repensei, nem me arrependi e por isso que quero ficar por mais três anos para continuarmos o que estamos fazendo", concluiu.

As eleições do Fluminense não têm data certa. No entanto, deve acontecer até a segunda quinzena de novembro, segundo o Estatuto do clube. Os pré-candidatos anunciados até o momento são Rafael Rolim, Ademar Arrais e Marcelo Souto.