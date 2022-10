Celso Barros - LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

Publicado 13/10/2022 15:50

Rio - Rompido com o presidente Mário Bittencourt, Celso Barros deve apoiar a oposição nas próximas eleições do Fluminense, previstas para a segunda quinzena de novembro. De acordo com o "Netflu", ele espera chegar a um consenso para o lançamento de uma chapa única para tentar impedir a reeleição do atual mandatário.

Segundo o portal, Celso já disse a amigos próximos e pessoas importantes do Fluminense que manifestará seu apoio a um dos opositores. No entanto, ele entende que as chances de vencer Mário serão maiores caso haja um único candidato.

Celso Barros integrou a chapa de Mário Bittencourt em 2019 como vice-presidente geral. No entanto, foi afastado de suas funções após se desentender com o presidente e rompeu a relação de vez.

Nesta semana, Mário Bittencourt confirmou que será candidato à reeleição. Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim são nomes que têm sido especulados para se candidatarem.