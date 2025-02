Tyson Tigre é um dos nomes que estará em ação na Influencers League Brasil - (Foto: Reprodução)

Publicado 27/02/2025 10:00 | Atualizado 27/02/2025 15:30

A máxima que o esporte salva vidas é real, porém, com o avanço da tecnologia e a chegada das redes sociais, a prática esportiva, seja ela qual for, vem ficando cada vez mais em segundo plano. E foi exatamente com o objetivo de mudar esse panorama que Fábio Gomes criou a Influencers League Brasil (ILB).



Fundado em 2022, o evento de Boxe com influenciadores vai muito além das lutas, conforme Fábio explicou: "Reparei no tempo que o meu filho ficava no celular e o quanto aquilo estava sendo prejudicial para ele e a juventude em geral. Ali senti que precisava fazer algo e, dois dias depois, recebi a visita de um grande influenciador, o Gui Tank, pedindo para que eu o treinasse no Boxe. Então, tive a ideia de usar o poder da influência digital para transformar vidas através do entretenimento".