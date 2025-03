Maurício Ruffy vem impressionando em suas lutas - (Foto: Reprodução)

Maurício Ruffy vem impressionando em suas lutas (Foto: Reprodução)

Publicado 21/03/2025 10:00

Com um estilo de luta impressionante, destacando-se pelos seus golpes potentes e plásticos, Mauricio Ruffy vem chamando a atenção em seu início de trajetória no Ultimate. No início de março, em ação no UFC 313, o brasileiro protagonizou um nocaute espetacular ao acertar um chute rodado que pegou em cheio no seu adversário, Bobby Green, sagrando-se vencedor ainda no primeiro round.



O golpe aplicado por Mauricio Ruffy viralizou rapidamente nas redes sociais e muitos já consideram como o "nocaute do ano". No entanto, suas vitórias dominantes e o grande arsenal de golpes apresentados são realmente o que vem conquistando os fãs de MMA. Prova disso são as comparações com grandes nomes da história das artes marciais mistas.



Em participação no podcast "ConnectCast", Román Laurito, que é comentarista do UFC Fight Pass no Brasil, comentou os auges das lendas Anderson Silva, Jon Jones e Fedor Emelianenko no MMA, citando que o "Spider", na sua opinião, é o melhor entre todos, destacando o verdadeiro show que o brasileiro dava em suas lutas. Com isso, Román afirmou que Mauricio Ruffy, com suas ótimas vitórias no UFC, está "começando a fazer" o que Anderson fez dentro da organização.



"Em relação ao ápice de cada um, o ápice do Anderson Silva, para mim, é melhor que o ápice do Jon Jones e do Fedor (Emelianenko). Porque o que ele fazia como artista marcial, ele era tipo o Ronaldinho Gaúcho do MMA. E é mais ou menos o que o Mauricio Ruffy está começando a fazer. O Jon Jones é muito agressivo, invicto, ardiloso, 'sujo', um monstro. Mas o melhor do Anderson enchia mais os meus olhos, como fã de MMA, que o melhor do Jon Jones", analisou Román Laurito.