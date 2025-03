Disputa de cinturão vai agitar o LFA 205 - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/03/2025 07:00 | Atualizado 21/03/2025 15:01

O LFA desembarca pela primeira vez em Brasília no dia 28 de março para a sua 205ª edição, que terá como palco a Associação Dos Servidores Do Banco Central (Asbac). O grande destaque da noite será a disputa do cinturão mundial dos pesos-galos, entre o brasileiro Vinicius Pires e o argentino Lionel Abojer.



Além deles, o card leva à capital federal outros grandes prospectos do MMA, como os pesos leves Manoel Souza e Lucas “Feio” Barros, que duelam na luta co-principal; e os pesos galos Herbeth “Índio” Souza e Michel “Pânico” Lima, que fazem uma das principais lutas da noite.

Em outro combate internacional, a brasileira Gabriela Fujimoto, uma das maiores promessas dos pesos-palhas da atualidade, defende a sua invencibilidade contra a uruguaia Xiomara “La Pitbull” Piriz, lutadora que possui um aproveitamento de 100% no quesito vitória por vias rápidas.A categoria dos pesos pesados também ganhou um espaço de protagonismo no card, com o duelo entre Guilherme “Kong” Pat, dono de um cartel de cinco vitórias em cinco lutas, com direito a quatro nocautes, e Lucas Camacho, com um retrospecto de seis triunfos - três nocautes e duas finalizações - e apenas um revés.Realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, o LFA 205 terá o card principal transmitido ao vivo e com exclusividade para o mundo inteiro através do UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário local.