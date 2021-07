Jogos Olímpicos - AFP

Publicado 22/07/2021 18:20

Japão - Com um ano de atraso por causa da pandemia e forte rejeição popular, Tóquio abre oficialmente nesta sexta-feira os Jogos Olímpicos às 8 horas (horário de Brasília) sob o temor de uma possível explosão de casos de covid-19 na cidade. Nos dias que antecederam a cerimônia de abertura, a capital japonesa viu a média móvel de infecções pelo vírus crescer mais de 55% em relação à semana anterior, mesmo com a cidade em estado de emergência.

Apesar das constantes ameaças de cancelamento, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) garantiram a realização do evento em meio à pandemia com várias alterações em relação ao planejamento inicial. A principal delas é o veto à presença de torcedores nas competições em Tóquio e outras províncias, algo inédito na história olímpica.



Esse ponto, inclusive, é um dos catalisadores do movimento de oposição aos Jogos entre os moradores da capital japonesa, como conta Emi Ohno Kibe, de 20 anos. "Muitos criticam o governo por decretar estado de emergência, impedir que as pessoas possam ingerir bebida alcoólica nos bares depois das 7 da noite, mas permitir a realização da Olimpíada com milhares de pessoas vindas do exterior. Sem contar que a proibição de torcida nas arenas acabou gerando ainda mais confusão, porque é válida somente para os Jogos. Eu, por exemplo, fui em uma partida de beisebol do campeonato local no fim de semana com a presença de torcedores nas arquibancadas", diz a estudante de administração da FGV, que trancou a faculdade no Brasil há três meses para morar em Tóquio, onde atualmente faz estágio em uma empresa de energia renovável.



A realização da Olimpíada virou motivo de preocupação até para a Organização Mundial de Saúde (OMS), que reconheceu na quarta-feira não ser possível reduzir o risco de disseminação do coronavírus a zero durante o evento. Para a entidade, o rígido protocolo definido pelos organizadores será "colocado à prova" durante o torneio.



A situação da pandemia em Tóquio é delicada. O governo metropolitano confirmou na quarta-feira 1.832 novos casos de infecções, no maior registro para um único dia desde 16 de janeiro. Em comparação com a quarta-feira da semana anterior, a contagem diária aumentou em 683 casos.



Especialistas em saúde pública alertam que, se o vírus continuar a se espalhar no ritmo atual, as infecções diárias na capital poderiam atingir um recorde de cerca de 2.600 em agosto, durante a Olimpíada.



Com pouco mais de 15 mil mortes desde o início da pandemia, o Japão foi um dos países que melhor controlaram a disseminação da covid-19. Mas somente cerca de 23% dos japoneses estão totalmente vacinados, e o temor é de que a Olimpíada possa colocar a população que ainda não foi imunizada em risco. Outro fator que pode contribuir para o aumento de casos no Japão é o início das férias escolares de verão.



Pesquisa divulgada nesta semana pelo jornal Asahi Shimbun, um dos mais importantes do país, revelou que 70% dos japoneses não acreditam que os Jogos serão disputados com segurança em relação ao controle da pandemia. Os números ajudam a explicar a falta de entusiasmo com o maior evento esportivo do planeta pelas ruas de Tóquio, onde não se vê muitas menções à Olimpíada.



"Para falar a verdade, eu até tinha me esquecido que ia ter Olimpíada aqui. Definitivamente esse não é um assunto entre os meus amigos", diz Emi.



Entre os atletas, a covid-19 continua fazendo baixas. Os três que testaram positivo mais recentemente foram a holandesa Candy Jacobs, do skate street, o americano Taylor Crabb, do vôlei de praia, e a britânica Amber Hill, do tiro esportivo, que era cotada para conquistar medalha de ouro em sua prova. "Depois de cinco anos de treino e preparação, estou absolutamente arrasada de dizer que, na última noite, eu recebi um teste positivo de covid-19", lamentou ontem a atleta de 23 anos.



Segundo a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os casos de contaminados entre as pessoas credenciadas, o que inclui os atletas, já chegam a 80. E têm de ficar isolados.



Confira abaixo as polêmicas da Olimpíada de Tóquio:



Julho de 2015



Projeto do novo estádio olímpico é alterado após críticas por seu alto custo de US$ 2,42 bilhões (mais de R$ 12 bilhões, no câmbio atual).



Setembro de 2015



O Comitê Organizador muda o logotipo dos Jogos após acusação de plágio.



Março de 2019



Presidente do Comitê Olímpico Japonês, Tsunekazu Takeda, renuncia após suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) em 2013 em apoio à candidatura da cidade de Tóquio.



Março de 2020



COI anuncia o adiamento dos Jogos para 2021. Uma mudança histórica, já que desde a criação do evento, em 1896, os Jogos nunca foram adiados. Durante as Guerras Mundiais, a Olimpíada havia sido suspensa.



Dezembro de 2020



Adiamento e medidas contra a covid fazem os custos da Olimpíada dispararem para US$ 15,8 bilhões (R$ 85 bilhões), um recorde dos Jogos Olímpicos.



Fevereiro 2021



Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador, renuncia ao cargo após declarações sexistas.