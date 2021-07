Novak Djokovic em ação no treino no Parque de Tênis Ariake - AFP

Publicado 22/07/2021 18:48

Tóquio - Na busca pelo inédito Golden Slam nos Jogos Olímpicos de Tóquio - feito que dá nome à conquista dos quatro torneios de Grand Slam e da medalha de ouro em Olimpíadas -, o sérvio Novak Djokovic, conhecido pelo bom humor, perdeu a paciência durante o treinamento desta sexta-feira no Parque de Tênis Ariake e quebrou a raquete ao arremessá-la no quadra.

O número 1 do mundo treinou ao lado de Andy Murray. Bicampeão olímpico com as conquistas em Londres-2012 e Rio-2016, o tenista britânico promete ser um dos principais concorrentes de Djoko no Japão. Embalado pelos títulos do Australian Open, de Roland Garros e de Wimbledon, o sérvio sonha em disputar o US Open, em agosto, com a medalha de ouro no peito.

"Ainda estou longe de alcançar esse marco histórico. Estou em uma boa posição, mas como disse anteriormente, vou levar as coisas devagar, cuidadosamente e focada no próximo jogo. No passado eu não estava totalmente preparado e isso se voltou contra mim. Vamos falar sobre história se tudo der certo aqui, depois que eu acabar os torneio olímpico. Agora, todo o foco está neste desafio", destacou Djokovic.

Apenas três tenistas conquistaram o almejado Golden Slam: Serena Williams, Andre Agassi e Rafael Nadal.